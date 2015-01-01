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किचन गार्डन:बच्चों की अच्छी सेहत के लिए पहल, स्कूलों का होगा अपना किचन गार्डन

सिरोही (ग्रामीण)2 घंटे पहले
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  • जिले के सरकारी स्कूलों के कीचन गार्डन में उगाई जाएगी लौकी, बैगन, धनिया, मिर्ची, कद्दू जैसी कई तरह की सब्जियां

बच्चों की सेहत संवारने के लिए लौकी, बैगन, धनिया, मिर्ची, कद्दू जैसी कई सब्जियां अब स्कूल के किचन गार्डन में ही उगाई जाएंगी, ताकि बच्चों को ताजी हरी सब्जियां मध्यान्ह भोजन में मिल सके। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी स्कूलों में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इससे उनके पोषण का स्तर भी बढ़ सकेगा।

मिड डे मील आयुक्त के निर्देशों के मुताबिक स्कूलों में उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए किचन गार्डन से प्राप्त सब्जियों को मिड डे मील योजना के तहत भोजन पकाने में उपयोग में लिया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बागवानी का अनुभव मिलेगा। विद्यार्थियों को जंक फूड के नुकसान के बारे में तथा सब्जियों की पोषण क्षमता की जानकारी देना भी इसका उद्देश्य है।

स्कूलों में शुरू हुआ कार्य, शिक्षक तैयार कर रहे कीचन गार्डन : जिले के सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन बनाने का कार्य शुरू हो गया है। जिले के नया सानवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मडिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत कई स्कूलों में किचन गार्डन तैयार किए गए हैं। इसमें लौकी, मूली, गाजर, पोदीना, धनिया, टमाटर, मीठा नीम के साथ फल उगाए जा सकेंगे। मौसम के मुताबिक भी सब्जियां उगाई जा सकेंगी। गार्डन की नियमित देखभाल करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को दी जाएगी। साथ ही अभिभावक भी उन्हें इस कार्य में मदद दे सकेंगे। स्कूल के शिक्षक के साथ कुक भी इसमें सहयोग दे सकते हैं।

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