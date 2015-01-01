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बीमा सुरक्षा सप्ताह:विद्यार्थी दिवस पर बीमा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कल से

सिरोही5 घंटे पहले
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  • अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले समस्त दावा प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है

राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग की ओर से 7 से 14 नवंबर तक विद्यार्थी दिवस बीमा सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा।राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उप निदेशक दिनेश बारोट ने बताया कि विद्यार्थी सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रक्रियाधीन तथा अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले समस्त दावा प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों की दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा स्थाई क्षति की स्थिति में माता-पिता को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 1996 से विभाग की ओर से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों के लिए बीमाधन 1 लाख रुपए देय है। राजकीय विद्यालयों के अलावा अन्य समस्त शिक्षण संस्थानों निजी विद्यालय एवं

महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में तीन श्रेणी विभाजित कर रखी है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 25 रुपए प्रीमियम पर बीमा धन 50 हजार कक्षा 9 से 12 तक के लिए 50 प्रीमियम दर पर 1 लाख रुपए तथा उच्च कक्षाओं के लिए 100 रुपए प्रीमियम दर पर 2 लाख रुपए बीमाधन पॉलिसी जारी की जा रही है।

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