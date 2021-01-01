पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौसम:माउंट में ढाई डिग्री बढ़ा पारा, तापमान 4.4 डिग्री पर पहुंचा

सिरोही2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

हिल स्टेशन माउंट आबू में पड़ रही कड़ाके की सर्दी से बुधवार को थोड़ी राहत मिली है। यहां न्यूनतम तापमान एक ही दिन में 2.4 डिग्री बढ़कर 4.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है तथा अधिकतम तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इससे पहले यहां तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहने से लगातार 10 दिनों से सवेरे बर्फ जम रही थी और सवेरे देर तक वादियों में भी घना कोहरा छा रहा था। बुधवार को तापमान बढऩे से यहां बर्फ तो नहीं जमी लेकिन सवेरे व शाम को सर्दी का असर बरकरार रहा। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से सर्दी का असर कम रहा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser