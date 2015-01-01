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निरीक्षण:अधिकारियों ने 21 ग्राम पंचायतों व 59 स्कूलों का किया निरीक्षण, माकरोडा उपस्वास्थ्य केंद्र मिला बंद

सिरोही5 घंटे पहले
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  • कलेक्टर के आदेश पर अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण, २९ कार्मिक मिले गैरहाजिर

कलेक्टर भगवती प्रसाद एवं राज्य सरकार के आदेशनुसार जिले में 21 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए जिला परिषद सीईओ, एसीईओ, उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों ने आकस्मिक निरीक्षण किया।

विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण के लिए जिले के विभिन्न उपखंड अधिकारियों के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित कर जिले के 59 विभिन्न विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्मिकों की उपस्थिति एवं व्यवस्थाओं की जांच की गई। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान 29 शिक्षक व कार्मिक अनुपस्थित पाए गए।

अनुपस्थित पाए गए शिक्षक व कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबधित उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान मांकरोड उप स्वास्थ्य केंद्र बंद पाया गया और मूवमेंट बोर्ड भी 22 अक्टूबर के बाद अपडेट नहीं किया गया। निरीक्षणकर्ता पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओपी कोली ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट कलेक्टर सौंप दी है।

पटवार घर पर लटका मिला ताला, राशन की दुकान में बिखरा हुआ था गेहूं : कलेक्टर के आदेश पर निरीक्षण के लिए पहुंचे पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. ओपी कोली को माकरोडा गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र और पटवार घर पर ताला लटका मिला। उप स्वास्थ्य केंद्र के मूवमेंट बोर्ड 22 अक्टूबर के बाद अपडेट नहीं किया हुआ था।

पटवार घर के मूवमेंट बोर्ड पर हफ्ते में एक बार शुक्रवार को ही उपस्थित मिलेंगे की जानकारी लिखी हुई थी। उचित मूल्य की दुकान पर राशन का गेहूं बोरों की बजाय नीचे बिखरा हुआ मिला, जिस पर दुकान संचालक के चलने पर निरीक्षणकर्ता ने उसको टोका। उन्होंने कहा कि ये गेहूं लोग खाते हैं ऐसे में उन पर चलना गलत बात है। उन्होंने मीरपुर, वेलांगरी, डोडुआ और कालंद्री में भी विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने जो मौके पर देखा वो कलेक्टर को हूबहू रिपोर्ट की।

जहां भी कमियां मिली संबंधित विभागीय अधिकारियों को कराया अवगत -एडीएम गितेश श्रीमालवीय ने बताया कि अधिकारियों की ओर से विभिन्न ग्रामों में निरीक्षण में पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही निरीक्षण में पाई गई कमियों को सात दिवस में दूर करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर की ओर से पिछले कुछ दिनों से अधिकारियों की ओर से आकस्मिक निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि निरीक्षण में मिली खामियों को दूर किया जा सकें और कार्मिक समय पर कार्यालय पहुंचे तथा आमजन को राहत मिल सकें। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।

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