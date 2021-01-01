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प्रदर्शन:नियमित करने अवकाश पर रहे पंचायत सहायक, आठ को विधानसभा का घेराव

सिरोही2 घंटे पहले
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  • जिला मुख्यालय पर पंचायत सहायकों ने विरोध-प्रदर्शन कर मांगों को लेकर सीएम को भेजा ज्ञापन

सरकारी सेवा में नियमित होने का सपना देख रहे पंचायत सहायकों ने प्रदेश कार्यकारिणी के आहवान पर बुधवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। सिरोही जिले के पंचायत सहायकों ने सामूहिक अवकाश पर रहते हुए जिला मुख्यालय पर विरोध-प्रदर्शन किया।

पंचायत सहायकों को नियमित करने की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के जिलाध्यक्ष लीलाराम मेघवाल के नेतृत्व में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर पंचायत सहायकों को सीधे समायोजित कर नियमित करने की मांग की गई।

ज्ञापन में बताया कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में पंचायत सहायकों को नियमित करने का उल्लेख किया है। सरकार ने दीपावली से पूर्व नियमित करने को कहा था, लेकिन सरकार वादा नहीं निभा रही है। उधर, प्रदेशस्तरीय आहवान पर प्रदेश के 27 हजार पंचायत सहायक 8 फरवरी को सामूहिक अवकाश लेकर दौसा कलेक्ट्रेट से जयपुर विधानसभा दांडी मार्च के रूप में पैदल कूच करेंगे।

सरकारें आती गई पर पंचायत सहायकों को नहीं कर सकी नियमित
कभी विद्यार्थी मित्र तो कभी पंचायत सहायक के रूप में स्कूलों में कार्य किया। इस दौरान कभी भाजपा की तो कभी कांग्रेस की सरकारें आती रही, लेकिन पिछले 13 साल से सरकारी सेवा दे रहे विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक आज भी नियमित होने की बांट जोह रहे है। वर्तमान में पंचायत सहायकों को मानदेय के रूप में 6 हजार रुपए मिल रहे है।

मनरेगा मजदूरी से भी कम मानदेय मिलता है। ऐसे में घर-परिवार चलाने में परेशानी उठानी पड़ती है। इस मौके पर पंचायत सहायक ईश्वर कुमार, भारत भूषण, भगाराम, चन्दनसिंह, कैलाश डांगी, डायालाल, इन्दरसिंह, गणपतसिंह, बलवीरसिंह, कमलेश, गोविंद माली समेत कई पंचायत सहायक मौजूद थे।

कांग्रेस ने सरकार बनने पर किया था स्थाई करने का वादा
पंचायत सहायकों को कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अपने घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों को स्थाई करने का वादा भी किया था। इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई। कमेटी ने भी बैठक दर बैठक की, लेकिन नियमित करने पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। जिले में पंचायत सहायकों की नियुक्ति 19 मई 2017 को हुई थी। हर साल इनका कार्यकाल बढ़ता गया, लेकिन न तो मानदेय बढ़ा और ना ही सरकार नियमित कर सकी। ऐसे में पंचायत सहायकों के सामने अब स्थाई रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

कभी पंचायतों में तो कभी शिक्षा विभाग में दे रहे सेवाएं
जिले में पंचायत सहायक करीब तीन चाल पहले लगे थे। इनका मुख्यालय पीईईओ के अधीन है। पंचायत सहायक पीईईओ की ओर से आवंटित कार्य मिड-डे-मील, शाला दर्पण समेत कई गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे है। वहीं पंचायतों में कार्य आने पर यहां भी सेवाएं देते है। पंचायत सहायक पूर्व में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी मित्र के रूप में पिछले 7 साल शैक्षणिक कार्य करा चुके है। पंचायत सहायकों ने बताया कि अब आयु के उस पड़ाव में आ चुके है जहां से नियमितिकरण के लिए नई प्रक्रिया से गुजरना अब संभव नहीं है।

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