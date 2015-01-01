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पोस्ट ऑफिस:पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस से भी अपडेट करा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र

सिराेही2 घंटे पहले
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए नई शुरुआत की है, इसमें घर बैठे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपडेट हाे सकेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि पेंशनर्स के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र घर आकर अपडेट करेंगे। पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र साल में कभी अपडेट करवा सकते हैं, ये प्रमाण पत्र साल भर तक वैध रहेगा। इसके लिए पेंशनर्स नजदीकी पाेस्ट अाॅफिस में जाकर या पाेस्ट अाॅफिस के प्रतिनिधि से संपर्क कर निर्धारित शुल्क 70 रुपए देना हाेगा।

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