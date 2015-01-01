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प्रदर्शन:निजी स्कूल संगठन ने सिरोही में किया विरोध प्रदर्शन, आज से स्कूल अनिश्चितकालीन बंद

सिरोही2 घंटे पहले
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  • निजी स्कूल संगठन ने सरकार की नीतियों के विरोध में शहर में नारेबाजी कर निकाली रैली

निजी विद्यालय संगठन ने सरकार की ओर से अभिभावकों को फीस नहीं देने के आदेश पर कड़ा एतराज जताते हुए इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए स्कूलें बंद करने का निर्णय लिया है।संगठन के जिलाध्यक्ष विजय पाल सिंह ने बताया कि विद्यालय संचालकों की एवं कार्यरत कर्मचारियों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो गई है। जिसमें सरकार की दोहरी नीति साफ नजर आ रही है।

सरकार विद्यालय संचालकों को एवं अभिभावकों के आपस में विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। जिससे सम्पूर्ण राजस्थान के विद्यालय संचालक एवं अभिभावक असमंजस की स्थिति में उत्पन्न हो चुकी है। जबकि, वास्तविकता में यह वैश्विक महामारी के कारण राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि विद्यालय संचालकों को आर्थिक पैकेज उपलब्ध करवाया जाए।

आर्थिक पैकेज को दूर सरकार ने अभिभावकों को भी फीस नहीं देने के आदेश कर गुमराह कर विद्यालय संचालकों का हालात बद से बदतर करते हुए विद्यालयों को बंद होने की कगार पर पहुंचा दिया है। उसके विपरीत सरकार की ओर से उनकी फीस यथावत ली जा रही है। जैसे सरकारी विद्यालयों में प्रवेश के समय नियमानुसार जो फीस ली जाती है, वह वर्तमान में भी ली जा रही है।

अब कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षा के फार्म की दिनांक जारी करके उसकी फसी वसूल करने की भी तैयारी सरकार की जा रही है जो पूर्णतया सरकार द्वारा गलत एवं विधि के विपरीत कार्य किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में लगभग 50 हजार विद्यालय संचालित है तथा उसमें लगभग 11 लाख कर्मचारी कार्यरत है जो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुके है।

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