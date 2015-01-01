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स्वागत:राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत सिरोही पहुंचे, कहा- जनता कांग्रेस से नाखुश, राज्य में बिगड़ रही है कानून व्यवस्था

सिरोही4 घंटे पहले
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  • राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार सिरोही पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्तओं ने किया स्वागत

राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत ने राज्य की कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष के शासन एवं उसकी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश का आमजन निराश है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, अपराधियों में भय नहीं है अराजकता का वातावरण बना है। उन्होंने हाल ही नगर निकाय चुनाव में शहरों को टुकड़ों में विभक्त करने और इसी प्रकार परिसीमन के सहारे पंचायतीराज चुनाव में

उतरने की तैयारी को उनका हथकंडा बताया। राज्यसभा सांसद शनिवार को जोधपुर से अंबाजी जाते समय सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए रुके। इस दौरान भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। भाजपा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल के साथ जिला उपाध्यक्ष व पूर्व सभापति ताराराम माली, पूर्व उपाध्यक्ष एडवोकेट अशोक पुरोहित, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेश सगरवंशी, मीडिया संयोजक चिराग रावल समेत कार्यकर्ताओं ने उनका राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार सिरोही आगमन पर स्वागत किया। इस मौके कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम जानी और संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी ली। इस मौके पर रघुभाई

माली ने भी सांसद को बधाई दी। साथ आए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता, महिला मोर्चा जोधपुर शहर अध्यक्ष इंदिरा राजपुरोहित, जिला उपाध्यक्ष नरेश सुराणा, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा का भी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पार्षद गोपाल माली, नई शिक्षा नीति नगर संयोजक मनीष राजपुरोहित, पूर्व जिला मंत्री हनुमान प्रजापत, किसान चौपाल, नगर संयोजक बाबूसिंह समेत कार्यकर्ता मौजूद थे।

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