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हॉकी कमेटी:राजस्थान मास्टर हॉकी कमेटी में रंजी स्मिथ बने सदस्य

सिरोही4 घंटे पहले
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विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स हॉकी के विकास और आयोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ और हॉकी इंडिया के निर्देश अनुसार हॉकी राजस्थान में मास्टर हॉकी के एक्टिविटी बनाने के लिए हॉकी राजस्थान के महासचिव मित्रानंद पुनिया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सावत ने बताया कि संपत कोठारी को कमेटी का संयोजक बनाया है एवं हॉकी सिरोही के सचिव, हॉकी

राजस्थान के कोच और राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल डोडुआ के शारीरिक शिक्षक रंजी स्मिथ को कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कमेटी दुनिया भर में सीनियर्स 45 साल के ऊपर हॉकी खिलाडिय़ों और अधिकारियों के लिए नया अवसर को खोलने की दिशा में काम करेगी। रंजी स्मिथ की नियुक्ति पर हॉकी राजस्थान व हॉकी इंडिया के सभी पदाधिकारियों का सिरोही खेल प्रेमियों ने आभार जताया।

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