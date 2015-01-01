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चर्चा:आरएलपी जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से की चुनावी रणनीति पर चर्चा

सिरोही4 घंटे पहले
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राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिलाध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने जिले में रेवदर, जावाल समेत विभिन्न स्थानों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही आगामी पंचायतराज चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को जिले में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया गया। चौधरी ने बताया कि आरएलपी शोषित वर्ग व किसानों के हित को लेकर संघर्षरत है। इस दौरान राहुल जोशी, मुकेश भाई अग्रवाल, बलवंत मेघवाल, गोदाराम चौधरी, विराराम राणा, पीराराम देवासी, रेवदर सरपंच अजबाराम चौधरी, अध्यक्ष वीर तेजा सेवा संस्थान हनुमान चौधरी, सुमेर जाट, रंजीत गावडिया समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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