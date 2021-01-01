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साधु पर हमले का मामला:आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर साधु करेंगे आंदोलन

सिरोही2 घंटे पहले
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श्रीआबू जयराज षड्दर्शन अवधूत मंडल माउंटआबू ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीपलेश्वर महादेव के साधु पर हमला करने के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी घटना के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल 6 फरवरी को पीपलेश्वर महादेव मंदिर में महापड़ाव करेगा।

श्रीआबू जयराज षड्दर्शन अवधूत मंडल ने ज्ञापन में बताया कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर के साधु भागीरथ गिरी महाराज पर प्राणघातक हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। इस वारदात में भागीरथ गिरी महाराज गंभीर रुप से घायल हो गए। मंडल की मांग हैं कि हमला करने वाले आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएं, अन्यथा श्रीआबू जयराज षड्दर्शन अवधूत मंडल के सानिध्य में मंडल सदस्य एवं अखिल भारतीय संत संप्रदाय एवं नागा बाबा एवं साधु संत आंदोलन करेंगे।

इधर, अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल व समस्त वेरविलपुर गांव समस्त सर्व हिंदू समाज की बैठक बुधवार को पिपलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुई।

बैठक में राष्ट्रीय बजरंग दल जोधपुर प्रांत अध्यक्ष राकेश राजगुरु ने कहा कि महंत भागीरथ गिरी महाराज पर प्राण घातक हमले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा समस्त समाज की ओर से 6 फरवरी की सुबह 11 बजे से पिपेलश्वर महादेव मंदिर में महापड़ाव किया जाएगा।

बैठक में तीर्थगिरी महाराज, प्रेम भारती महाराज, कुलदीप सिंह देवड़ा, भैरुसिंह सोलंकी, जितेंद्र सिंह देवड़ा, प्रताप देवड़ा, प्रताप माली, मंगल कुमार मीणा, हिन्दू हेल्प लाइन के जिला प्रभारी गजेंद्र सिंह सिसोदिया जितेंद्र सिंह देवड़ा, गोरवर्धन सिंह, रुपाराम, सोदराम, शंकर देवासी, नेपाल सिंह, जूजाराम देवासी, गोराराम, शंकर लाल, करण सिंह, ओमकार सिंह आदि मौजूद थे।

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