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न्यायालय का आदेश:समृद्धि सोसायटी का एमडी पुखराज माली गिरफ्तार, अध्यक्ष फरार

सिरोही2 घंटे पहले
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समृद्धि सोसायटी के खिलाफ दर्ज मामले में कोतवाली पुलिस ने महाप्रबंधक पुखराज माली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया। कोतवाली थानाधिकारी अनिता रानी ने बताया कि एक महिला ने समृद्धि सोसायटी के खिलाफ रिपोर्ट में बताया कि उसे अधिक ब्याज का झांसा देकर सोसायटी परिवार के कहने पर उसने करीब 8 लाख रुपए की पांच एफडी करवाई थी।

निवेश की अवधि पूरी होने पर सोसायटी ने उसे जमा राशि नहीं लौटाई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद सोसायटी के महाप्रबंधक पुखराज माली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया। सीआई ने बताया कि सोसायटी के खिलाफ और भी मामले दर्ज है। इस मामले में सोसायटी अध्यक्ष प्रकाश माली की तलाश की जा रही है।

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