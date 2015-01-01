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तापमान:माउंट आबू में बर्फीली सुबह, लगातार दूसरे दिन भी जमी ओस की बूंदें, तापमान 2 डिग्री पर पहुंचा

सिरोहीएक घंटा पहले
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  • गुरुवार की रात रही सीजन की सबसे सर्द रात, सुबह कोहरे में लिपटी रही वादियां, 0.2 िडग्री तापमान और गिरा

उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी और प्रदेश के कुछ इलाकाें में तीन दिन पहले हुई बारिश के कारण शुक्रवार को जिले में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे लगातार दूसरे दिन भी सुबह जगह-जगह पेड़-पत्तियाें पर ओस की बूंदें बर्फ की तरह जमी नजर आई।

यहां एक दिन में 0.2 डिग्री पारा लुढ़का। माउंट आबू में शुक्रवार काे अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। सर्द हवाएं चलने से पर्यटकों व शहरवासियों को ऊनी कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। पोलो ग्राउंड व होटल के पार्क में घास व पौधों पर ओस की बूंदें जम गई। जिला मुख्यालय सिराेही पर भी न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम हाेकर 11 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्द हवाएं चलने से दिन में भी सर्दी का असर रहा। माउंट आबू समेत जिले के मैदानी इलाकों में सुबह देर तक कोहरा छाया रहा।

दूसरे दिन भी बर्फ बनी ओस की बूंदें : हिल स्टेशन का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने से लगातार दूसरे दिन भी सुबह माउंट आबू के पोलोग्राउंड, ओरिया, गुरुशिखर रोड व अचलगढ़ क्षेत्रों में उद्यानाें में घास पर बर्फ की चादर सी नजर आई। शहर में शुक्रवार सवेरे कारों की छतों एवं माेटरसाइकिल की सीटों पर बर्फ की परत जम गई। देर सुबह तक कोहरा भी छाया रहा। दिनभर हवाएं चलने के साथ ही मौसम ठंडा बना रहा। माउंटआबू घूमने आए सैलानियों ने भी सवेरे जमी बर्फ का लुत्फ उठाया।

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