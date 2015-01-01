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  • The Collector Directed The Concerned Subdivision Officers To Remove The Deficiencies Found In The Inspection Of Schools Across The District.

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निरीक्षण:कलेक्टर ने जिलेभर में हुए स्कूलों के निरीक्षण में मिली कमियों को दूर करने के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए

सिरोही3 घंटे पहले
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  • 76 अधिकारियों ने 140 सरकारी स्कूलों का किया निरीक्षण

कलेक्टर भगवती प्रसाद की ओर से गठित टीम ने गुरूवार को जिले के 140 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने स्कूलों के निरीक्षण में मिली कमियों को दूर के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए। कोरोनाकाल में सरकारी स्कूल बंद है, लेकिन सरकार की ओर से संचालित गतिविधियों पर कितना काम हुआ। प्रशासनिक एवं शिक्षा विभाग की ओर से गठित टीम के अधिकारी सुबह निर्धारित समय पर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे।

इस दौरान मौके पर कुल स्टाफ की उपस्थिति, अनुपस्थित, आंगनबाड़ी, स्कूल में प्रवेशोत्सव के दौरान कुल नवप्रवेशी, पालनहार योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों की संख्या, एफटीबी वितरण, शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि की स्थिति, शेष एफटीबी की संख्या कक्षावार, स्माईल2 कंटेंट प्राप्त एवं गृहकार्य प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कार्य पुस्तिकाओं का वितरण एवं ऑनलाइन प्रविष्टि के बारे में सूचना मांगी और भरी।

साथ ही इसमें अपेक्षित सुधार के लिए शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों से सुझाव भी लिए। दल ने जिले की 140 राजकीय विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण किए। निरीक्षण दल में समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान 1 कार्मिक अनुपस्थित पाया गया। एडीएम गितेश मालवीया ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबधित उपखंड अधिकारी निर्देशित कर दिया गया है ।

निरीक्षण दल में शिक्षा विभाग के ये अधिकारी शामिल : शिक्षा विभाग की ओर से एक निरीक्षण दल ब्लॉकवार बनाया गया था। इस दल में कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अमरसिंह देवड़ा, सहायक निदेशक मूलशंकर मेघवाल, अधिकारी देवेश खत्री, एडीईओ जसवंतसिंह, प्रधानाचार्य राजेश बारबर, जयप्रकाश, घेवरलाल, सिरोही एपीसी कांतिलाल खत्री, दुर्गेश गर्ग, जगदीशसिंह आढ़ा, भबूताराम, एसीबीईओ दीपक गहलोत, मंडवारिया प्रधानाचार्य मांगीलाल, एडीईओ विपिन डाबी, शिवगंज सीबीईओ इंद्रा वर्मा, प्रधानाचार्य योगेश वैष्णव, शैतानसिंह पंवार, रेवदर सीबीईओ प्रहलादसिंह देवड़ा, एसीबीईओ पूनमसिंह सोलंकी, आबूरोड सीबीईओ दलपतराज पुरोहित, एसीबीईओ प्रभुदयाल मीणा, आरपी क्रांति राठौड़, पिंडवाड़ा सीबीईओ भंवरलाल पुरोहित, धनारी प्रधानाचार्य हिन्दूराम डज्ञबी, नया सानवाड़ा प्रधानाचार्य मुकेश कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी गंगा कलावंत, एडीईओ हीरालाल माली, आरपी देवाराम मीणा समेत कई प्रधानाचार्य व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने दो-दो स्कूल का निरीक्षण किया।

सबसे अधिक निरीक्षण सिरोही ब्लॉक के 24 स्कूलों में
स्कूलों में संबंधित ब्लॉक के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिले के पांचों सीबीईओ, एसीबीईओ, एपीसी, कार्यक्रम अधिकारी, पीईईओ एवं संदर्भ व्यक्ति ने स्कूलों का निरीक्षण कर प्रपत्र कलेक्टी में जमा करवाए।

जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए 112 स्कूलें दी गई थी। इसमें सबसे अधिक सिरोही ब्लॉक के 24 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। वहीं शेष अन्य ब्लॉक पिंडवाड़ा में 22, रेवदर में 22, शिवगंज में 22 एवं आबूरोड ब्लॉक के 22 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। वहीं उड़, गोयली, मोहब्बतनगर, खांबल, ओड़ा, पालड़ी एम, मोरली, चूली, सिवेरा, पेषुआ, अजारी, मालप, आबूरोड, चन्द्रावती, सियावा, सुरपगला, अनादरा, सनवाड़ा एस, दत्ताणी एवं धवली के राजकीय उमावि का निरीक्षण किया।

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