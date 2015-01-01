पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रवेश की प्रक्रिया:इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 15 नंवबर

सिरोही2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2020 से प्रारंभ हुए सत्र में प्रवेश के लिए पीजी कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में नवीन प्रवेश की प्रक्रिया शुरु की गई है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 नंवबर रखी गई है।इग्नू सिरोही के समन्वयक डॉ ज्ञान विकास मिश्रा ने बताया कि इंदिरा गांधी विश्व विद्यालय में जुलाई 2020 से प्रांरभ हुए सत्र में प्रवेश के लिए पीजी कॉलेज सिरोही स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र में बीए, बी एससी, बी कॉम तथास्ऽातक व स्नातकोत्तर व अन्य व्यवसायिक व रोजगार परक डिप्लोमा, सटिर्फिकेट कोर्सेज में प्रवेश के इच्छुक छात्र इग्नू अध्ययन केंद्र से उक्त कक्षाओं में अध्ययन कर सकते है। इसके पाठयक्रमों में

डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रों की रुचि व शैक्षणिक आवश्यकतानुसार मानविकी विज्ञान, कला प्रबंधन व कौशल विकास आदि के हजारों कोर्सेज उपलब्ध है। इन पाठयक्रमों में अध्ययन के लिए नियमित कक्षाओं में आने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी पेशा व्यवसायी व गृहणियां भी प्रवेश लेकर शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर सकते है। इग्नू के संचालित सौ पाठ्यक्रमों में अनुसूचित

जाति व जनजाति के लिए प्रवेश व अध्ययन निशुल्क है। इन कोर्सेज में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 नवंबर तक की गई है, इसके साथ ही परीक्षा फॉर्म भरने तथा सत्रीय कार्य जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर की गई है। अधिक जानकारी के लिए पीजी कॉलेज सिरोही के इग्नू अध्ययन केंद्र पर संपर्क कर सकते है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें