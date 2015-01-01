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प्रशिक्षण शिविर:वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण शिविर आयाेजित

सिराेही4 घंटे पहले
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राजस्थान पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर की ओर से संचालित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र सिरोही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत दो दिवसीय वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र के डॉ. रबिन्द्र कुमार ने दूध से होने वाली जीवाणु जनित बीमारियों, सर्दी के मौसम में पशुओं का रख-रखाव, पशुजन्य रोग तथा पशुओं के लिए संतुलित आहार के प्रबन्धन के बारे जानकारी दी।

पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. आवेश खान ने पशुओं में टैगिंग व बीमा के महत्व तथा पशुओं में खुरपका-मुहपका बीमारी व टीकाकरण के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही से फार्म प्रबंधक डॉ. हरी सिंह बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग व वर्षभर उपलब्ध हरा चारे के बारे में बताया। केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुदीप सोलंकी ने केंद्र पर आयोजित की जा रही प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताया। पशुधन सहायक संतोष गुर्जर तथा अन्य स्टाफ भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर में 30 पशुपालकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर के समापन पर सभी पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

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