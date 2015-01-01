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प्रशिक्षण:सिरोही में पशुपालन एवं प्रबंधन विषय पर दिया प्रशिक्षण

सिरोही4 घंटे पहले
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पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र (वीयूटीआरसी) सिरोही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत द्वितीय दो दिवसीय 6 व 7 नवंबर 2020 को वैज्ञानिक पशुपालन एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन व समापन किया गया। प्रसार शिक्षा निदेशक एवं प्रमुख अंवेषक डॉ. राजेश कुमार धूडिय़ा ने प्रसार शिक्षा निदेशालय बीकानेर से ऑनलाइन मीटिंग में जुड़कर पशुपालकों को पशुपालन, पशुओं के खान-पीन व रखरखाव के बारे में बताया। साथ ही पशुपालन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया।

केंद्र के डॉ. रबिंद्र कुमार ने पशुपालकों को पशुओं में पाचन संबंधित प्रमुख बीमारियां व उपचार, पशुओं में प्रसव के समय देखभाल, बकरी पालन के महत्व की जानकारी दी। विषय विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही से डॉ. रविंद्र प्रताप सिंह जेतावत ने भी जानकारियां दी। इस मौके केंद्र के पशुधन सहायक संतोष गुर्जर तथा अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान सभी पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर में कुल 31 पशुपालकों ने भाग लिया।

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