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श्रद्धांजलि:कोरोना काल में दिवंगत हुए पेंशनरों को श्रद्धांजलि दी

सिरोही4 घंटे पहले
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राजस्थान पेंशनर समाज सिरोही की ओर से कोरोना काल में दिवंगत हुए पेंशनरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान 2 मिनट मौन रखकर आचार्य प्रदीप दवे ने इनकी आत्माओं की शांति के लिए गीता पाठ किया गया। इस मौके चंपतसिंह सांखला, नटवरसिंह गहलोत, हेमकरणसिंह राठौड, मदनलाल रावल, गोविंद माथुर, बाबूलाल सोनी, जयशंकर व्यास, चंदूलाल रावल, मोडाराम खंडेलवाल, अमृतलाल सिंघी, मांगीलाल संगरवंशी,

चंदनमल कांगटानी, प्रेमसिंह राठौड, चिमनलाल रावल, मोहब्बतसिंह परमार, स्वरूपसिंह राणावत, पूनमसिंह राठौड, गोपीकिशन त्रिवेदी, कन्हैयालाल सोनी, परबतसिंह देवड़ा, हेमाराम सुथार, हेमाराम सुथार, कमला विष्णु प्रजापत, पुखराज दवे, दलपतसिंह, ग्यारसीलाल शर्मा व गोपाल सिंह राठौड़ मौजूद थे। इस दौरान बैंक अधिकारी ने पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र एवं खाते को आधार से लिंक करने के बारे में जानकारी दी गई।

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