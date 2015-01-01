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कार्रवाई:सोजत में विजिलेंस टीम की कार्रवाई, अवैध खनिज परिवहन करते 4 ट्रोले जब्त किए

सोजत3 घंटे पहले
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  • सोजत विजिलेंस टीम ने सोजत और चंडावल के बीच की कार्रवाई

खनिज विभाग सोजत की विजिलेंस टीम ने एनएच-162 स्थित सोजत से चंडावल के बीच वाहनों की जांच के दौरान चार बड़ी ट्रकों को बिना रवन्ना के अवैध रूप से फेल्सपार खनिज परिवहन करते पाए जाने पर जब्त कर अग्रिम अनुसंधान के लिए विभाग परिसर के पास खड़ा करवाया है। खनी अभियंता सोजत हरसुखराम बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनिज निर्गमन परिवहन पर लगाम लगाने के लिए विभाग द्वारा गठित विजिलेंस टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोजत और चंडावल के बीच 20 किलोमीटर की दूरी में वाहनों की जांच के दौरान 4 ट्रेलर रुक गए। जिनसे माल का रवन्ना अनुज्ञा पत्र मांगा गया।

इस पर ट्रोले के चालक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। खनी अभियंता बिश्नोई ने बताया कि दोनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए जब्त कर सोजत खनिज विभाग परिसर की सरहद में खड़ा करवाया गया है। प्राथमिक अनुसंधान में माल की बिल्टी देखने पर सामने आया कि यह फेल्सपार खनिज भीलवाड़ा के मांडल से अवैध रूप से भरकर गुजरात के मोरबी ले जाया जा रहा था।

अभियंता बिश्नोई ने बताया कि यह काम कब से हो रहा है और इसे कौन कर रहा है। इसके अलावा मामले से जुड़े अन्य लोग कौन है इसका पता लगाने के लिए विजिलेंस टीम गहनता से जांच कर रही है।

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