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उपलब्धियां गिनाई:राज्य सरकार की नीतियों से आमजन काे स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही : निम्बाड़ा

सुमेरपुरएक घंटा पहले
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कांग्रेस सरकार के दाे साल पूरे हाेने पर केंद्रीय बाल श्रम बाेर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष व वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिशुपालसिंह निंबाड़ा ने उपलब्धियां गिनाई। उन्हाेंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के दो साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। कोरोनाकाल में सरकार अपने उच्च स्तर के मैनेजमेंट के चलते पूरे देश मे सबसे अग्रणी रूप से आमजन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रही है।

सरकार इस महामारी को कंट्रोल करने में सक्रियता से आगे रही। वहीं आम गरीब को इस आपदा के समय राशन, स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। निंबाड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पाली जिले को सौगात देते हुए सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में जवाई बांध पुनर्भरण के लिए 100 करोड़ के बजट को मंजूरी देकर जिलेवासियाें व किसानाें काे बड़ी राहत दी है।

सरकार के दो साल के कार्यकाल में आमजन, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, युवा एवं छात्र सहित हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर महिलाओं को सशक्त बनाया है।

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