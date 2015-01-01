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कानपुरा हादसा:त्योहार के चलते मूपाराम के शव काे बाहर निकालने का रेस्क्यू धीमा पड़ा

सुमेरपुर3 घंटे पहले
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  • प्रशासन की ओर से अब तक 45 फीट तक कुएं का निर्माण, इतनी ही और हाेगी खुदाई

समीपवर्ती कानपुरा गांव स्थित एक कृषि कुएं मे गत 27 सिंतबर काे निर्माण कार्य करते वक्त कुआं ढहने से अंदर दबे मूपाराम के शव काे बाहर निकालने के लिए प्रशासन की ओर से कुएं की खुदाई व निर्माण कार्य जारी है। अब तक कुएं की 60 फीट तक खुदाई की जा चुकी है, जिसमें 45 फीट तक आरसीसी फर्में भरे जा चुके हैं।

बाकी बचे 15 फीट मे फर्में भरने के बाद आगे की परत-दर-परत खुदाई कार्य कर शव काे बाहर निकाला जाएगा। गाैरतलब है कि गत 27 सितंबर की दाेपहर कुंए पर शिवगंज तहसील के जाेगापुरा गांव निवासी श्रमिक मूपाराम व एक अन्य श्रमिक सीमेंट के फर्में भरने का निर्माण कार्य कर रहे थे। इसी बीच कुंए के साइड से भरभरा कर मिट्टी गिर गई, जिसे देखते हुए एक श्रमिक ताे पाईप के सहारे बाहर आ गया लेकिन डाेले मे बैठे मूपाराम पर मिट्टी ढहने से वह दब गया था।

सूचना पर प्रशासन ने माैके पर पहुंचे श्रमिक मूपाराम काे बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए थे लेकिन चार-पांच दिन तक कामयाबी नही मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू कार्य काे राेक दिया था। लेकिन गत 3 अक्टूबर काे भास्कर मे 5 दिन मे श्रमिक के साथ प्रशासन की इच्छा शक्ति भी कुंए मे दफन हैडिंग के साथ खबर प्रकाशित हाेने के बाद प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिव के जिले के दाैरे के दाैरान जनसुनवाई मे मामला सामने आने पर उन्होंने प्रशासन काे फटकार लगाई थी जिसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से रेस्क्यू कार्य शुरू किया, जिसमें पहले कुंए काे राेडी-रेती से ऊपर तक भरा एवं पहले की तुलना मे 4 फीट चौड़ाई के साथ परत दर परत खुदाई करते हुए नए कुंए का निर्माण करवाकर शव तक पहुंचने की काेशिश की जा रही है।

मृतक के बारहवें के बाद 13 काे शुरू हुआ रेस्क्यू
मृतक मूपाराम का बाहरवां कुंए में ही हाे गया। उसके बाद 13 अक्टूबर काे कुएं काे उपरी लेवल तक रेती-राेडी से भरा गया। कलेक्टर व एसपी एक बार फिर घटना स्थल पर पंहुचे। प्रशासन की ओर से गठित तकनीकी टीम अधिकारी मोहम्मद कुरैशी व गाेखलेश बसवाल के निर्देशन मे पुराने कुंए काे अंदर लेते हुए 4 फीट की चौड़ाई यानि 13 फीट की चौड़ाई में नया कुआं खाेदने का कार्य शुरू किया। करीब 37 दिनाें में प्रशासन ने कुंए की 60 फीट तक खुदाई करवाई एवं 45 फीट तक निर्माण करवाया।

30 फीट और खुदेगा कुआं जबकि 45 फीट करना हाेगा निर्माण
प्रशासन की ओर से शुक्रवार तक करीब 60 फीट कुंए की खुदाई का कार्य करवाया जा चुका है। तकनीकी अधिकारियों के निर्देशन मे अब तक 45 फीट तक सीमेंट के फर्में भरने का कार्य पुरा किया जा चुका है। श्रमिक मूपाराम का शव करीब 90 फीट के आस पास दबा बताया जा रहा है। अभी प्रशासन काे 45 फीट ओर निर्माण कार्य करवाना हाेगा। पहले 45 फीट निर्माण मे प्रशासन काे करीब 37 दिन लगे अब इतने ही ओर निर्माण मे 37 दिन ओर लग सकते है। मृतक 27 सितंबर काे कुंए मे दफन हुआ था इस लिहाज से तीन महीने बाद यानि 27 दिसंबर के आस-पास शव मिलने की संभावना है।

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