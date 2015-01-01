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कार्रवाई:8 महीने पहले फर्जी दुल्हन बनाकर एक युवक के साथ ठगी करने का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार

सरूपगंज3 घंटे पहले
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  • आरोपी ने जिले के नितोड़ा गांव के युवक के साथ की थी ठगी

नितोड़ा गांव में करीब 8 महीने पहले एक युवक के साथ फर्जी दुल्हन बनाकर विवाह कर ठगी कर फरार हो जाने वाली गैंग का सरूपगंज पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को कपडगंज खेड़ा गुजरात से दस्तयाब कर गिरफ्तार कर उसे बापर्दा किया। गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, वहां से उसे 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को हिरासत में भेजा।

थाना प्रभारी छगनलाल डांगी ने बताया कि एसपी हिम्मत अभिलाष टांक के निर्देश पर जिले में पुराने लंबित प्रकरणों में संगठित गैंग बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाली संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी छगनलाल डांगी के नेतृत्व में गठित टीम एएसआई राजेंद्रसिंह, कांस्टेबल की ओर से थाना क्षेत्र के नितोड़ा ग्राम में करीब 8 महीने पूर्व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी दुल्हन बनाकर सहयोगी गैंग सदस्यों की ओर से रिश्तेदार बन बड़ी रकम ठग कर दुल्हन को फरार करने वाले मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने संगठित गैंग के मुख्य सरगना जोधपुरिया ढाणी मालढ़ डीसा ग्रामीण बनास कांटा गुजरात हाल भूमि सोसायटी कपडग़ंज खेड़ा गुजरात निवासी निवासी भंवरलाल उर्फ भावेश माली पुत्र नारायण माली कपडग़ंज खेड़ा गुजरात से दस्तयाब कर बापर्दा गिरफ्तार किया गया।

यह था मामला : गत 16 फरवरी को नितोड़ा निवासी दिनेश कुमार पुत्र भानाराम घांची ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 10 फरवरी को उसने घांची का वास बांट मंडार निवासी मोनिका पुत्री जमुनाराम घांची के साथ सारणेश्वरजी मंदिर सिरोही में शादी की थी।

इस विवाह में मोनिका का पिता चमनाराम घांची तथा दुल्हन के दो तीन अन्य रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। इन लोगों ने षड़यंत्र रचकर 3 लाख 80 हजार उससे लिए थे। शादी के बाद उसी दिन वह नवविवाहित पत्नी मोनिका के साथ शाम 4 बजे घर पहुंचा तथा रात 11 बजे दुल्हन मोनिका बहाना बनाकर घर से निकल गई। उसने मोनिका को 10 मिनट बाद देखा तो वह घर के दरवाजे पर नहीं मिली। वह वहां से फरार हो गई थी। इस पर सरूपगंज थाने में फर्जी दुल्हन बनाकर शादी करवाकर ठगी का मामला दर्ज कराया गया था।

यह था मामला : गत 16 फरवरी को नितोड़ा निवासी दिनेश कुमार पुत्र भानाराम घांची ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 10 फरवरी को उसने घांची का वास बांट मंडार निवासी मोनिका पुत्री जमुनाराम घांची के साथ सारणेश्वरजी मंदिर सिरोही में शादी की थी।

इस विवाह में मोनिका का पिता चमनाराम घांची तथा दुल्हन के दो तीन अन्य रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। इन लोगों ने षड़यंत्र रचकर 3 लाख 80 हजार उससे लिए थे। शादी के बाद उसी दिन वह नवविवाहित पत्नी मोनिका के साथ शाम 4 बजे घर पहुंचा तथा रात 11 बजे दुल्हन मोनिका बहाना बनाकर घर से निकल गई। उसने मोनिका को 10 मिनट बाद देखा तो वह घर के दरवाजे पर नहीं मिली। वह वहां से फरार हो गई थी। इस पर सरूपगंज थाने में फर्जी दुल्हन बनाकर शादी करवाकर ठगी का मामला दर्ज कराया गया था।

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