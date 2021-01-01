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चाेरी:सरूपगंज की एसबीआई शाखा में दाे महिलाओं ने वृद्धा की थैली काे चीरा लगा चुरा लिए 45 हजार

सरूपगंज3 घंटे पहले
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सरूपगंज थाना क्षेत्र के मीणावास स्थित एक बैंक में दाे महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला की थैली में चीरा लगाकर दिनदहाड़े 45 हजार रुपए चाेरी कर फरार हाे गए। सूचना मिलने पर पुलिस माैके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें दाे महिलाएं पूरी वारदात काे अंजाम देते हुए दिखीं।

इसके बाद तीन टीम का गठन कर तलाशी शुरू कर दी है। इधर, पुलिस काे संदेह है कि यह गिराेह गुजरात का हाे सकता है। टीम काे वहां रवाना रवाना कर देर रात तलाशी की गई।

थानाप्रभारी छगनलाल डांगी ने बताया कि सरूपगंज निवासी कविता बिनोदानी पत्नी प्रकाशचंद सिंधी सुबह 11 बजे मीणावास स्थित एसबीआई शाखा में रुपए निकलवाने के लिए आईं थीं। बैंक से 11 बजकर 35 मिनिट पर रुपए निकाले तथा कपड़ेनुमा पर्स में रुपए रखे तथा वह बैंक में पर्ची भरने वाले काउंटर पर पर्स को प्लास्टिक की थैली में रखकर फोन करने लगी।

इसी दाैरान उसके दाएं व बाएं तरफ सलवार सूट पहनी दो लड़कियां आकर खड़ी हो गई। माैका देख इनमें से एक महिला ने उसकी थैली में चीरा लगाकर अंदर रखे पर्स को पार कर वहां से फरार हाे गई। कुछ देर बाद थैली का वजन कम लगने पर उसने थैली को देखा तो उसमें रुपयों का पर्स नहीं मिला तो उसके होश उड़ गए।

वृद्धा के शाेर मचाने पर बैंक में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें दोनों महिलाएं बुजुर्ग महिला के पास में दिख रही है। घटना की सूचना के बाद आरपीएस सुदर्शन पालीवाल भी माैके पर पहुुंचे और अब पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इसका खुलासा करेंगे।

6 महीने पहले बैंक के इसी काउंटर पर हाे चुकी है चाेरी, बिना नंबर की कार में आई थीं महिलाएं

वारदात काे अंजाम देने के तुरंत बाद ही यह महिलाएं वहां से फरार हाे गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले ताे सामने आया कि यह महिलाएं एक बिना नंबर की कार में आई थी। और, इनके गुजरात के तरफ फरार हाेने की संभावना है। इसके बाद सरूपगंज से गुजर रहे हाइवे पर टाेल खंगाले ताे उनमें भी यह बिना नंबर की कार दिखाई दी।

थैली का वजन कम हुआ ताे संदेह हुआ, चीरा लगा था व रुपए भी गायब थे : कविता बिनाेदानी, पीड़िता
मुझे घर खर्च के लिए रुपए की जरूरत थी ताे सुबह बैंक की पासबुक लेकर परिचित के साथ बैंक गई थी। वहां लाइन में लगी और कुछ देर वहां खड़ी रहने के बाद 11 बजकर 35 मिनट पर कैशियर ने मुझे 45 हजार रुपए दिए। जिसमें 2 हजार के 22 व 500 के 2 नाेट थे। काउंटर से रुपए लेकर मैंने प्लास्टिक की थैली में रखे कपड़े के एक पर्स में रुपए रख दिए।

इसके बाद मैंने जहां पर्ची भरते हैं उस काउंट पर आकर फाेन करने लगी तभी दाे महिलाएं मेरे दाएं व बाएं खड़ी हाे गई। कुछ ही देर बाद दाेनाें वहां से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने जैसे ही थैली उठाई ताे उसका वजन कम लगा। उसमें देखा ताे पर्स गायब था और थैली के चीरा लगा हुआ था। इसके बाद मैंने बेटी काे फाेन करके यहां बुलाया और थाने में रिपोर्ट दी।

17 अगस्त 2020 की घटना
बुजुर्ग से चुराए थे 38 हजार रु., नहीं हुआ अभी तक कोई खुलासा
6 महीने पहले इसी बैंक के काउंटर पर एक वृद्ध से भी 38 हजार रुपए चुराकर एक युवक फरार हाे गया था। गत 17 अगस्त काे मांडवाड़ा खालसा निवासी मोहनलाल प्रजापत अपने खाते में एक लाख जमा करवाने बैंक आया था। इस दाैरान एक युवक ने बैंक की स्लिप भरने के बहाने बुजुर्ग से 38 हजार रुपए चुराकर फरार हाे गया था। जिसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है।

वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें दाे महिलाएं दिखी है और यह बिना नंबर की कार में आई थी। इनके गुजरात में हाेने की संभावना के बाद तुरंत ही वहां की क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस से संपर्क कर टीम वहां रवाना हुई और तलाशी शुरू की। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।
छगनलाल डांगी, थानाअधिकारी, सरूपगंज

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