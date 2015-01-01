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ज्ञापन:20 किलोमीटर में आने वाले गांवों के वाहनों को टोल मुक्त करने को लेकर दिया ज्ञापन

सरूपगंज3 घंटे पहले
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भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल रावल के नेतृत्व मे 20 किमी की परिधि में आने वाले निजी वाहनों को टोल टेक्स फ्री करने की मांग को लेकर उड़वारिया टोल नाके पर धरना दिया। उड़वारिया टोल प्लाजा के 20 किमी की परिधि के समस्त गांव के लोगों के निजी वाहनों को उड़वारिया टोल प्लाजा से गुजरते हुए टोल टैक्स देकर जाना पड़ रहा है, जिससे किसानों व व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही फल सब्जी के विक्रेताओं को भी रोजाना आबूरोड की तरफ जाना पड़ता है।

उड़वारिया टोल पर इससे लगते 20 किमी परिधि के गांवों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल रावल, देव नामदेव के नेतृत्व में टोल नाके के पास धरना दिया तथा टोल के अधिकारियों को ज्ञापन दिया। इस दौरान भगवा सेना युवा प्रमुख विवेक वैष्णव, सनवाड़ा आर सरपंच चोपा बाई, पंचदेवल सरपंच विपेश गरासिया, अचपुरा सरपंच बालकी देवी, वाटेरा सरपंच सविता देवी, रोहिड़ा उप सरपंच भारत रावल,गणपत जानी, मीडिया प्रमुख देव नामदेव, मुकेश चौधरी, मांगीलाल चौधरी, ओमप्रकाश गुप्ता, रोहित रावल, गोविंद मालवीय, आकाशदीप रावल, दिनेश माली, महेंद्र, नटवर सुथार, भंवर रावल, राजू, गुलाब, जगदीश कुमार, गणेशराम, मफतलाल, भरत कुमार, पंकज समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

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