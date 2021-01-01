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निकाय चुनाव:लगातार दूसरी बार भाजपा का बाेर्ड, पूर्व पालिकाध्यक्ष चंदन गांधी साख बचाने में कामयाब

तखतगढ़3 घंटे पहले
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तखतगढ़ में भाजपा लगातार दूसरी बार बाेर्ड बना रही है। यहां पर चंदन गांधी व ललित रांकावत प्रबल चेहरे हैं। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े। पूर्व चेयरमैन जयंती जैनम् को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब अध्यक्ष के लिए ललित रांकावत व डॉ. चंदन गांधी का नाम चर्चा में है।

दिग्गज जीते

  • पूर्व पालिकाध्यक्ष चंदन गांधी वार्ड 21 से जीते
  • पूर्व मंडल अध्यक्ष देवाराम वार्ड 5 से जीते।
  • पूर्व पालिकाध्यक्ष अंबादेवी वार्ड 4 से भाजपा से जीतीं।

दिग्गज हारे

  • पूर्व चेयरमैन जयंती जैनम वार्ड 20 से चुनाव हार गए।
  • पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत साेमपुरा वार्ड 10 से हारे।

राेचक :

  • वार्ड 9 से गीता मीणा सिर्फ 2 वाेट से जीती। इस वार्ड में पहली बार भाजपा जीती।
  • डामरी सुथार 25 वार्ड से 214 से वाेट से जीते।

अध्यक्ष के दावेदार : ललित राकावत, डाॅ. चंदन गांधी

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