DSP Traffic Sawai Madhopur, CO Bamanwas, CO Gangapur City, CO Bauli Got New Officers

जिले को चार नए CO मिले: DSP ट्रैफिक सवाई माधोपुर, CO बामनवास, CO गंगापुर सिटी, CO बौंली को मिले नए अधिकारी

राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से रविवार शाम को 140 RPS अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट का असर सवाई माधोपुर जिले पर भी देखने को मिला है। ट्रांसफर लिस्ट में जिले को चार नए पुलिस अधिकारी मिले है। सवाई माधोपुर के DSP ट्रैफिक, CO बामनवास, CO गंगापुर सिटी, CO बौंली को नए पुलिस अधिकारी मिले है।

लिस्ट में राजवीर सिंह चम्पावत CO सिटी सवाई माधोपुर को CO बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण के पद लगाया है। फिलहाल लिस्ट में CO सिटी सवाई माधोपुर का पद खाली रखा गया है। वहीं शकील अहमद CO उनियारा जिला टोंक को DSP ट्रैफिक सवाई माधोपुर के पद पर लगाया गया है। इसी तरह संतराम मीणा को DSP साइबर क्राइम, जिला पाली को CO बामनवास सवाई माधोपुर के पद लगाया गया है। वहीं बाबूलाल विश्नोई को DSP महिला अपराध अनुसंधान सेल जिला सीकर से CO गंगापुर सिटी के पद पर लगाया गया है। मीना मीणा DSP लीव रिजर्व सीआईडी सीबी जयपुर को CO बौंली सवाई माधोपुर के पद पर लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि DSP शकील अहमद पूर्व में SC-ST सेल सवाई माधोपुर के पद रह चुके है। पूर्व में CO बामनवास के पद पर रहे तेज कुमार पाठक CO बहरोड़ के पद पर लगाया गया है।