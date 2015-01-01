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स्वागत कार्यक्रम:खेतड़ी होकर नीमकाथाना-सीकर बस दोबारा चलाने पर जताया आभार

बाघोली4 घंटे पहले
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  • बाघोली में ग्रामीणों ने चालक व परिचालक का किया स्वागत

खेतड़ी डिपो की खेतड़ी होकर नीमकाथाना-सीकर बस फिर से चलाए जाने पर ग्रामीणों ने चालक और परिचालक का स्वागत किया तथा डिपो प्रबंधक के प्रति आभार जताया। रोडवेज की इस रूट की बस 25 वर्षों से चल रही थी लेकिन लॉकडाउन में इसे बंद कर दिया गया था

जिसके चलते नयाबास, सराय, बाघोली, मणकसास, जहाज, मावता आदि गांव के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बाघोली सरपंच जतन किशोर सैनी ने खेतड़ी डिपो मैनेजर रामोवतार चांवरिया को यह बस चलाने के लिए ज्ञापन दिया था।

इसके बाद शुक्रवार से यह बस सीकर के लिए फिर से चला दी गई। यह बस नीमकाथाना से सुबह 7:15 बजे रवाना हुई। बाघोली नदी बस स्टैंड पर सरपंच जतन किशोर सैनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बस के चालक रामलाल सैनी, परिचालक रामनिवास मोहनपुरिया का माला पहनाकर स्वागत किया।

मिठाई बांट कर मुंह मीठा करवाया। यह बस चलने से लोगों को सीकर और नीमकाथाना के लिए सीधा साधन मिलेगा। इस दौरान ओम प्रकाश सैनी, महेश सैनी, माडुराम, छगनलाल, राजू, प्रकाश सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

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