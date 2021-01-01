पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खेल समाचार:बजावा में ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन फाइनल में मंड्रेला ने बजावा को हरा खिताब जीता

बाघोली6 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
बाघोली. मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी देते अतिथि। - Dainik Bhaskar
बाघोली. मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी देते अतिथि।
  • कांकरिया में शहीद महावीर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, गुड़ा ढहर ने जीता उद‌्घाटन मैच

कांकरिया की ढाणी बरावाली में चल रही शहीद महावीर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को गुड़ा ढहर व मावंडा की टीमें विजय रही। लक्की सैनी ने बताया कि पहला मैच गुडा व काकरिया के बीच खेला गया जिसमें काकरिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुई 12 ओवर में 76 रन बनाए। जवाब में गुड़ा ढहर की टीम ने 77 रन बनाकर 6 विकेट से जीत हासिल की।

दूसरा मैच काकरिया की सीनियर टीम व मावंडा के बीच खेला गया। काकरिया की सीनियर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 81 रन बनाए जवाब में मावंडा की टीम ने 82 रन बनाकर 5 विकेट से जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच गुड़ा ढहर के कृष्ण सैनी व मावंडा के सुशील रहे । सरपंच बिहारी लाल,जसवीर मीणा, सैनी लक्की, महिपाल सैनी, संदीप मीणा, सोमवीर मीणा, ललित मीणा, सुरेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

बजावा सूरों का में क्रिकेट की विजेता टीम को 11 हजार रुपए व ट्रॉफी दी

मंड्रेला | निकटवर्ती गांव बजावा में ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। फाइनल मैच बजावा और मंड्रेला के बीच खेला गया जिसमें बजावा ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवर में 56 रन बनाए। जवाब में मंड्रेला की टीम ने स्कोर का पीछा करते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया।

मैन ऑफ दी सीरीज का पुरस्कार चंदन जांगिड़ को दिया गया जिन्होंने सीरीज में 150 रन बनाने के साथ 8 विकेट लिए। विजेता टीम को 11 हजार व उप विजेता टीम को 6100 रुपए और ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर पंकज सैन, मनोज सूरा, छोटे लाल, महेंद्र सैन, विकास पूनिया, दिनेश मास्टर, जयसिंह, रवि सूरा, विकास डूडी, कपिल सूरा, केशव सूरा, कर्मपाल सूरा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे।

बख्तावरपुरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

बगड़. बख्तावरपुरा में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का बुधवार को समापन किया गया। राजवीर कटेवा की स्मृति में हुई क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन के मुख्य अतिथि डॉ. प्रवीण कुमार थे। अध्यक्षता कपिल कटेवा ने की। विशिष्ट अतिथि बख्तावरपुरा सरपंच अनिल व संपतराम कटेवा थे। विजेता टीम बख्तावरपुरा व उपविजेता खुडाना को पुरस्कार प्रदान किए गए। फाइनल मैच बख्तावरपुरा व खुड़ाना के बीच हुआ, जिसमें बख्तावरपुरा की टीम 8 विकेट से विजेता रही।

दौड़ में मोहन व रिया डैला ने मारी बाजी

बुहाना | खांदवा गांव में राउमावि के खेल मैदान में सरपंच सुनीता यादव ने खेलकूद का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओमप्रकाश यादव, पूर्व कृषि अधिकारी राजेंद्र यादव, सूबेदार अमरसिंह यादव, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष गौतम यादव, गिरधारी, रविन्द्र कुमार मौजूद रहे। तीन दिन चलने वाले खेलों में 1600 मीटर दौड़ में मोहन सांगवान प्रथम व उमेश उद्दामाण्डी दूसरे स्थान पर रहा। 800 मीटर लड़कियों की दौड़ में रिया डैला हरियाणा प्रथम व अन्नू रेवाड़ी ( हरियाणा) दूसरे स्थान पर रही। कब्बड्डी में प्रथम राउंड में बड़बर की टीम विजयी रही। क्रिकेट के प्रथम राउंड में भिर्र व सागवा की टीमों ने जीत दर्ज की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser