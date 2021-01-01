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धर्म:भागवत में सुनाया प्रहलाद का प्रसंग, अनेक झांकियां सजाई

बाघोली2 घंटे पहले
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पचलंगी के झड़ाया नगर शिव मंदिर के पास श्रीमद भागवत कथा में रविवार को प्रहलाद भगत की कथा का वर्णन किया गया। भगवान की विभिन्न झांकियां सजाई गई। कथावाचक साध्वी राधिका दीदी ने कहा कि प्रहलाद ने ऐसी भक्ति करी कि भगवान को नृसिंह का रूप लेकर आना पड़ा। हरीश प्रतिक, सनी आदि ने भजनों की प्रस्तुतियां दी।

कथा में भगवान की झांकियां सजाई गई। समापन पर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान भामाशाह किशन लाल पटेल, बंशीधर पटेल, गिरधारी लाल शर्मा, अशोक दास स्वामी, सोनी देवी पटेल, लक्ष्मी देवी, ममता देवी, विमला देवी, कमला देवी, सुमन देवी, प्रभु देवी, सुनीता देवी, मोहनलाल रामकुमार ईश्वर सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।
जोधपुरा के भैरूजी के मंदिर में हुआ जागरण
जोधपुरा के पहाड़ी स्थित बांध के पास भैरुजी मंदिर में रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में चक जोधपुरा, बाघोली, हरिपुरा, जोधपुरा आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। पुजारी दाना राम सैनी ने सुबह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भोग लगाया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद चढ़ाकर मन्नत मांगी।

ढाणियों में से गीत गाती महिलाओं का झुंड पहुंचा। शनिवार रात्रि को माधोगढ़ के मासी ख्यालीराम गुर्जर ने भजन पेश किए। नेहडा भजनों के माध्यम से कथाएं पेश की। इस दौरान सरपंच रोहिताश सैनी, राम सिंह, बनवारी लाल, मालाराम, मक्खन लाल, शयोलाराम, महावीर प्रसाद, सोहनलाल, विजेंद्र, धर्मा फौजी, धर्मेंद्र सैनी सहित श्रद्धालु मौजूद थे।

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