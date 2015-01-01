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कार्रवाई:बीदासर में पटाखाें के 3 गाेदाम सील किए, दिवाली तक चलेगा अभियान

बीदासर3 घंटे पहले
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राज्य सरकार की ओर से दीपावली पर पटाखाें की बिक्री पर लगाए प्रतिबंध के बार स्थानीय अधिकारी अब हरकत में आ गए हैं। इसकाे लेकर शुक्रवार शाम एसडीएम के निर्देश में गठित टीम ने कस्बे में पटाखाें के तीन गाेदामाें काे सील किया।

तहसीलदार अम्मीलाल यादव, पालिका सहायक अभियंता हंसराज व थानाधिकारी सत्येंद कुमार ने जाब्ते के साथ पटाखाें के तीन होलसेल विक्रेता गोपाल प्रजापत, नारायण प्रसाद कंदोई व प्रकाश कुमार पंसारी की दुकानाें व गाेदामाें काे सील कर पटाखाें की बिक्री नहीं करने की हिदायत दी। अधिकारियाें के अनुसार क्षेत्र अगर काेई दुकानदार पटाखे बेचते हुए मिला ताे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दीपावली तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

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