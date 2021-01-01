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निकाय चुनाव:भाजपा बाेर्ड बनाने के सबसे करीब, दाे पार्षदाें का समर्थन चाहिए, कांग्रेस काे पांच

बीदासर6 घंटे पहले
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मतगणना के बाद बाेर्ड बनाने की तस्वीर अब तक साफ नहीं है। भाजपा व कांग्रेस दाेनाें ही बहुमत के आंकड़े से दूर हैं। हालांकि, 16 सीटें जीतने वाली भाजपा काे बाेर्ड बनाने के लिए केवल दाे पार्षदाें की आवश्यकता है। जबकि, 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस काे पांच पार्षदाें के समर्थन की वश्यकता है। ऐसे में दाेनाें पार्टियाें के नेताओं की नजर निर्दलीय जीते छह प्रत्याशियाें में पर टिकी हुई हैं। दाेनाें दलाें के बड़े नेता निर्दलीयाें काे अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं।
निवर्तमान पालिकाध्यक्ष सहित पूर्व पालिकाध्यक्ष व दाे पूर्व उपाध्यक्ष हारे
निवर्तमान पालिकाध्यक्ष व पूर्व पालिकाध्यक्ष चुनाव हार गए। दाे पूर्व पालिका उपाध्यक्ष व नगर कांग्रेस अध्यक्ष काे हार का सामना करना पड़ा। वार्ड 14 से कांग्रेस से निवर्तमान पालिका अध्यक्ष खालिद बल्खी, वार्ड 32 से भाजपा के पूर्व पालिका अध्यक्ष हुकमीचंद गुसाईवाल, वार्ड 4 से भाजपा की पूर्व पालिका अध्यक्ष सावित्री देवी के पति धर्मचंद साेनी चुनाव हार गए।

वार्ड संख्या 23 व 25 में कांग्रेस के पूर्व पालिका उपाध्यक्ष नंदलाल छापौला व हनुमानमल छापौला चुनाव हार गए। वार्ड 2 से नगर कांग्रेस अध्यक्ष जेठाराम यादव यादव भी चुनाव हार गए। वहीं लगातार तीन बार पार्षद रहे पोकरमल सुथार व दो बार पार्षद रहे गिरधारीलाल महला को हार का सामना करना पड़ा।
रतननगर : 2015 में 45 वोट से जीतकर पालिकाध्यक्ष बनीं हीना बानो, इस बार 78 वोटों से हारीं
रतननगर | नगरपालिका में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हीना बानो व उनके पति मकसूद को भी हार का सामना करना पड़ा है। 2015 में हीना बानो ने वार्ड 15 से रफीक को 45 वोटों से हराया था तथा बाद में पालिकाध्यक्ष भी चुनी गई थी। वहीं इस बार हीना ने वार्ड एक से अपना भाग्य आजमाया, जहां उन्हें भाजपा की सुनीता से 78 वोटों से हार मिली। सुनीता को 173 व हीना बानो को 95 वोट मिले। वहीं पति मकसूद वार्ड दो से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे, जहां 73 वोटों के साथ वे तीसरे स्थान पर रहे।

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