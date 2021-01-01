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सम्मान:कॉमेडियन बनवारीलाल का सम्मान

बुगाला7 घंटे पहले
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कॉमेडियन बनवारीलाल व उनकी टीम रविवार को अपनी धार्मिक यात्रा पर बुगाला आए। पंकज सोनी (पंकु) के साथ इन्होंने बावलिया बाबा मंदिर में दर्शन किए। गांव में इनके आने की जानकारी मिलते ही प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई। पुजारी गोपालदास ने इन्हें बाबा की प्रतिमा भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर पप्पूलाल शर्मा, रवि स्वामी, राकेश सोनी, गोपीकिशन केडिया, अरविंद सोनी, संदीप बुगालिया, सचिन पंकज, नवीन सोनी आदि मौजूद रहे।

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