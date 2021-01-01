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आयोजन:बुगाला में चिकित्सा शिविर आज

बुगाला7 घंटे पहले
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बसंतलाल बुगालिया की पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर सोमवार को लगेगा। महावीर इंटरनेशनल, संतुष्टि अस्पताल व सत्यवीर बुगालिया के आर्थिक सहयोग से लगने वाले शिविर में डॉ जेपी बुगालिया, विकास देवठिया व डॉ प्रवीण बुगालिया सेवाएं देंगे।

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