पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आयोजन:मैराथन में बुहाना के योगेंद्र प्रथम व भोजगढ़ के दौलत गुर्जर द्वितीय रहे

बुगाला7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

गिरिराज स्टेडियम में रविवार को मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी आजाद सिंह थे। विशिष्ट अतिथि पंस सदस्य ओमप्रकाश बुगालिया, केंद्रीय विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसीपल नानड़राम बधालिया, भंवरसिंह शेखावत, हरीराम कुमावत थे।

अध्यक्षता सरपंच आनन्द बुगालिया ने की। ओमप्रकाश गिला व मनरूप खेदड़ ने बताया कि 1600 मीटर दौड़ में बुहाना के योगेंद्र ने प्रथम दौलत गुर्जर ने द्वितीय व दुर्गा सिंह राठौड़ ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में सोनू अग्रवाल झुंझुनूं प्रथम सलीम नवलगढ़ द्वितीय व डालचंद मीणा भोड़की तृतीय रहे।

100 मीटर में सलीम प्रथम, सन्दीप गढ़ला कला द्वितीय व सोनू तृतीय रहे। विजेताओं को पुरस्कार व मैडल देकर सम्मानित किया। आजाद सिंह ने सिर पर फुटबॉल रखकर साइकिल चलाई। नानड़राम व नन्दूसिंह दरोगा ने विजेताओं को पुरस्कार दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2 फरवरी से महेश्‍वर में शूट होगी विक्‍की कौशल और मानुषी छिल्लर की फिल्म, होटल से सेट तक बनेगा बायो बबल - बॉलीवुड - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser