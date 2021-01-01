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स्वागत:प्रधान हरिकिशन यादव का कलाखरी में अभिनंदन

बुहाना7 घंटे पहले
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प्रधान हरिकृष्ण यादव का रविवार को कलाखरी पंचायत में अभिनंदन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रवण कुमार व अन्य अतिथियों का सरपंच विरेन्द्र सिंह यादव सहित नागरिकों ने स्वागत किया। इस अवसर पर वकील सुंदरपाल यादव, सरपंच संघ के ब्लाक अध्यक्ष प्रदीप कुमार जांगिड़, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दलीप सिंह यादव, पूर्व सरपंच ओमप्रकाश बोहरा, पंचायत समिति सदस्य सत्यवीरसिंह ढाका, नोरंगलाल डांगी, पूर्व सरपंच गोखनसिंह ढाणी भालोठ, सरपंच गिरधारी लाल सैन धूलवा, श्रीपाल यादव, सरपंच बलबीर यादव पचेरी खुर्द, सरपंच विजय सिंघाना, पूर्व सरपंच हरिसिंह तंवर धूलवा आदि मौजूद थे।

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