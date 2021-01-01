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बैठक:चला में आयोजित किसान यूनियन की बैठक में भारत बंद को लेकर जिमेदारी सौंपी

चला3 घंटे पहले
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दर्श गांव में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन की बैठक जिलाध्यक्ष गोरधनसिंह तेतरवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान नीमकाथाना संयोजक मदनलाल, श्रीमाधोपुर तहसील अध्यक्ष कालूराम बलडवाल, खंडेला अध्यक्ष सागरमल बाजिया सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे।

तीनों कृषि बिलों के खिलाफ छह फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा अखिल भारतीय ने भारत बंद का निर्णय लिया तथा लोगों को अलग-अलग जिमेदारी दी गई। बैठक में मदनलाल, राधेश्याम शर्मा, नेकीराम, महेंद्र गुर्जर, रामजीलाल सैनी, भवानी सिंह कुड़ी, मोहनलाल सैनी, मोहनलाल देवंदा, राजेंद्र प्रसाद गजराज, बीरबल मिठारवाल व नाथूराम सहित किसान मौजूद रहे।

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