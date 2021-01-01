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छापर का मामला:मोबाइल की दुकान में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, लाखों रु. के मोबाइल बरामद

छापर3 घंटे पहले
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गिरफ्तार किए गए आरोपी। - Dainik Bhaskar
गिरफ्तार किए गए आरोपी।
  • दिन में बाइक पर करते रैकी और रात को करते वारदात

पुलिस ने 19 जनवरी को थाने में दर्ज मोबाइल दुकान में चोरी के मामले में दो शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को बुधवार को कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया गया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए लाखों रुपए के मोबाइल भी बरामद किए गए।

एसएचओ रामनारायण चोयल के अनुसार 19 जनवरी को छापर थाने मे दर्ज कस्बे के विनायक मोबाइल शॉप में हुई चोरी के मामले मे पुलिस टीम ने आरोपी गजानंद पुत्र मंगतुराम खटीक व रामकुमार पुत्र गुगनराम खटीक निवासी लोहारू, हरियाणा को राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन के रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए। टीम मे एसएचओ चोयल सहित हैड कांस्टेबल जगदीश कुमार, प्रेमाराम, मुकेश, विजयपाल, बिड़दाराम, जगतसिंह व धर्मवीर शामिल थे। टीम को एसपी की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा।

एसएचओ चोयल के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ मे सामने आया कि आरोपी वारदात करने से पहले दिन में बाइक पर रैकी करते थे। इसके बाद रात को चोरी की वारदात को अंजाम देते। आरोपी ज्वैलर्स, मोबाइल की बड़ी दुकानों व बंद घरों में वारदात करने के आदि है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लाखों रुपए के चोरीशुदा स्मार्टफोन भी बरामद किए गए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहारू, हांसी, बहादुरगढ़, सूरजगढ़ व तारानगर थाने मे चोरी व नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं।

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