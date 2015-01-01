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चुनाव:चिड़ावा : वार्ड 12 से मधु चौधरी निर्विरोध निर्वाचित घोषित, प्रमाण-पत्र दिया

चिड़ावा3 घंटे पहले
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पंचायत समिति के वार्ड 12 से निर्विरोध सदस्य बनी मधु चौधरी को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम संदीप चौधरी ने उपखंड कार्यालय में चौधरी को प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर युवा नेता निषिथ बबलू चौधरी, बार एसोसियेशन अध्यक्ष एडवोकेट नवीन झाझड़िया, चुनाव शाखा प्रभारी सुरेंद्र कुमावत, मास्टर ट्रेनर नन्दलाल जांगिड़ सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

निर्विरोध निर्वाचन के बाद मधु निशिथ चौधरी को पंचायत समिति प्रधान पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। गौरतलब है कि सामान्य पद के लिए आरक्षित चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधानी के लिए झुंझुनूं विधायक बृजेंद्र ओला के पुत्र अमित ओला भी दावेदारी जता रहे हैं। ओला क्षेत्र के वार्ड 14 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं।

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