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बाजार में फिर लौटी रौनक:चिड़ावा के बाजार में धनतेरस पर ज्वैलरी की खूब खरीददारी

चिड़ावा3 घंटे पहले
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धनतेरस पर शहर के बाजारों गुरुवार सुबह आठ बजे से ही ग्राहकी शुरू हो गई। पर्व विशेष की खरीददारी निकलने पर बाजारों की रौनक बढने से दुकानदार भी उत्साहित नजर आए। कबूतरखाना स्टैंड स्थित महालक्ष्मी ज्वैलर्स शोरूम, मयूर सुपर मार्केट, पुरानी तहसील रोड, विवेकानंद चौक, राजकला कॉम्पलैक्स के पास, कोर्ट रोड और मैन मार्केट के अलावा स्टेशन व खेतड़ी रोड पर दिनभर खूब भीड़भाड़ रही।

लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन, रसोई के उपकरण वगैरह खरीदने में खूब रूचि दिखाई। महालक्ष्मी ज्वैलर्स के संचालक जयसिंह माठ व मयूर सुपर मार्केट निदेशक सुरेंद्र सैनी ने बताया कि ग्राहकों को मास्क लगाकर रखने की हिदायत दी गई।

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