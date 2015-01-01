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पंचायत समिति सदस्य चुनाव:निवर्तमान प्रधान मेघवाल ने पिलानी के वार्ड छह से पर्चा भरा

चिड़ावा2 घंटे पहले
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पंचायत समिति सदस्य के लिए शनिवार को 27 प्रत्याशियों ने 28 पर्चे दाखिल किए। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में पूर्व प्रधान इंद्रा डूडी, गिडानिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहरसिंह सोलाना और पंचायत समिति के पूर्व सदस्य विजयपाल धनखड़ भी शामिल हैं। डूडी ने वार्ड एक से, सोलाना ने वार्ड 18 से व धनखड़ ने वार्ड 16 से फार्म भरा है।

रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम संदीप चौधरी ने बताया कि शनिवार को वार्ड चार से शारदा व यशवीर, पांच से जरीना, सात से जयसिंह, बनवारी और बाबूलाल, आठ से योगेश, संदीप कुमार व विनोद देवी, नौ से अनिल कुमार, 10 से बनारसी व संतोष, 11 से विमला व बसेसरी, 13 से श्योपाल, 14 से सुभाषचंद्र, 18 से मनोज व प्रमोद कुमार, 19 से इंद्राज, 20 से राकेश कुमारी, सुमन व विमला एवं वार्ड 21 से पूनम कुमार, उषा व प्रियंका ने नामांकन पत्र दाखिल किये। इन प्रत्याशियों में से वार्ड 18 से उम्मीदवार प्रमोद ने दो फार्म भरे हैं। 21 वार्डों के लिए अब तक 39 फार्म भरे जा चुके हैं। नामांकन पत्र भरने वालों में से 13 ने कांग्रेस व 11 ने भाजपा से उम्मीदवारी जताई है जबकि 15 प्रत्याशी निर्दलीय हैं।
सूरजगढ़ में छह व पिलानी में 27 नामांकन पत्र भरे

पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए शनिवार को सूरजगढ़ व पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र से 33 नामांकन पत्र भरे गए। एसडीएम अभिलाषा पूनिया व तहसीलदार बंशीधर योगी के मुताबिक सूरजगढ़ पंचायत समिति के वार्ड 5,7,9,11,13 व 14 से एक-एक तथा पिलानी पंचायत समिति के वार्ड एक से दो, वार्ड दो से तीन, वार्ड चार से तीन, वार्ड छह से एक, सात से एक, दस से एक, 11 से तीन, 12 से दो, 13 से दो, 15 से एक, 16 से एक, 17 से तीन, 18 से एक तथा वार्ड 19 से तीन नामांकन पत्र भरे गए हैं। सूरजगढ़ में अब तक 12 तथा पिलानी में 27 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए पूर्व मंत्री सुंदरलाल के बेटे चिड़ावा के निवृत्तमान प्रधान कैलाश मेघवाल ने पिलानी पंचायत समिति के वार्ड छह में भाजपा से नामांकन पत्र दाखिल किया है।

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