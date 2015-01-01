पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना का कहर:पूर्व सीएमएचओ व दो डॉक्टर सहित 126 कोरोना पॉजिटिव

चूरू3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पुलिसकर्मी व बैंककर्मी भी कोरोना संक्रमित

जिले में शनिवार को पूर्व सीएमएचओ (रिटायर्ड) सहित 126 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इनमें राजगढ़ के पुलिसकर्मी और बैंक कर्मी भी शामिल हंै। इनमें सर्वाधिक 48 अकेले सरदारशहर तहसील के हैं। इससे पहले शुक्रवार देर रात 66 पॉजिटिव आए, जिनमें 33 अकेले चूरू तहसील में संक्रमित मिले।

चूरू के डीबीएच के दो डॉक्टर, पुलिस लाइन के कार्मिक सहित पॉजिटिव मिले। शनिवार को 48 सरदारशहर में पॉजिटिव मिले। इनमें आधे से ज्यादा गांवों के हैं। यहां पंचायत समिति का एक कार्मिक पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा राजगढ़ में 30 संक्रमित मिले हैं, जिनमें तीन पुलिसकर्मी और रामपुरा बेरी के बीआरकेजीबी के तीन कार्मिक शामिल हैं।

तारानगर में 30 मिले, इनमें अधिकतर के गांवों के हैं। चूरू में 8, रतनगढ़ में 5 और सुजानगढ़ में 3 पॉजिटिव मिले। इससे पहले शुक्रवार को जिले में 66 पॉजिटिव मिले, जिनमें 33 चूरू, 4 राजगढ़, 13 रतनगढ़, 8 सरदारशहर, सुजानगढ़ व तारानगर 1-1, सीकर और झुंझुनूं 3-3 हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें