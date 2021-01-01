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बेखौफ बदमाश:दुकान से 1.90 लाख रु. से भरा बैग उड़ा ले गए चोर, चार के खिलाफ मामला दर्ज

चूरू5 घंटे पहले
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आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज। - Dainik Bhaskar
आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज।

सुभाष चौक के पास स्थित एक जनरल स्टोर से शनिवार रात करीब 8.15 बजे 1.90 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर ले जाने को लेकर कोतवाली में चार युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार महबूब अली पुत्र मो. सलीम छींपा निवासी वार्ड आठ, चूरू ने रिपोर्ट दी कि सुभाष चौक स्थित ढाढरिया हवेली के पास उसका जनरल स्टोर है।

वह शनिवार रात अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान सोयल, माेनू, समीर आरती उसकी दुकान पर आए और वहां रखा बैग उठाकर भाग गए। बैग में सात दिन की बिक्री के एक लाख 90 हजार रुपए व कागजात रखे हुए थे। वह आरोपियों को पकड़ने के लिए भागा, तो गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट आई। आरोपियों के जाते हुए के सीसीटीवी केमरे में फुटेज भी आए है। इधर, रात को दुकान से बैग चोरी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली।

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