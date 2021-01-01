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विश्व कैंसर दिवस आज:चूरू में हर माह आ रहे 20 कैंसर रोगी, सालाना बढ़ रहे 8 से 10% मामले, 2020 में सबसे ज्यादा केस सामने आए

चूरू3 घंटे पहले
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  • जिले में सितंबर 2017 से जनवरी 2021 तक 693 कैंसर रोगी चूरू में हो चुके लाभान्वित

पूरा विश्व आज कैंसर दिवस मना रहा है। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, क्रिकेटर युवराजसिंह इसका उपचार करवाकर ठीक हो चुके हैं, बस इसके लिए जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति हमारी अनदेखी के कारण जिले में कैंसर के मामले हर साल 8 से 10 फीसदी तक बढ़ रहे हैं।

अकेले चूरू को ही लें तो यहां हर माह 20 से अधिक मामले कैंसरजनित बीमारियों के सामने आ रहे हैं। चूरू में कीमाेथैरेपी की सुविधा है। 2020 में राजकीय डीबी अस्पताल में करीब 674 रोगियों की कीमोथेरैपी की गई है, जिनमें अाधे से अधिक स्वस्थ हैं। राजकीय डीबी अस्पताल के जिला नोडल कैंसर अधिकारी डॉ. उत्तम भांभू का कहना है कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, जिसे रोग के शुरुआती दिनों में रोकना आसान होता है। अगर समय से ध्यान नहीं दिया जाए तो कैंसर अपने तीसरे चरण में पहुंच जाता है जिसमें बचना मुश्किल हो जाता है।

डॉ. भांभू का कहना है कि बीकानेर, जयपुर और दिल्ली में होना वाला कैंसर का इलाज चूरू में हो रहा है। लोग कैंसर का नाम सुनते ही जयपुर-दिल्ली दौड़ पड़ते है और महंगा उपचार करवाते है, जबकि कैंसर पीड़ित व्यक्ति का चूरू में निशुल्क इलाज किया जा रहा है। चूरू में कीमो थैरेपी की सुविधा है।

2020 रहा भारी : गत तीन वर्षों की अपेक्षा में 2020 में कैंसर के सबसे अधिक रोगी सामने आए हैं। इनमें मुख व गले के 55, फेंफड़ों के 38, सर्विक्स-अंडाशय के 40, स्तन कैंसर के 45 व अन्य कैंसर के 79 रोगी पंजीकृत हुए हैं। सितंबर 2017 से 31 जनवरी 2021 तक 693 रोगी सभी प्रकार की कैंसर के सामने आए हैं। इधर, भारत में कैंसर से हर मिनट एक व्यक्ति की मौत हो रही है। 70% रोगियों की मौत कैंसर का पता चलने के एक साल के भीतर हो जाती है। वहीं 80% रोगी आखिरी चरण में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं।

यह हैं कैंसर के सामान्य लक्षण
वजन में लगातार गिरावट, भूख नहीं लगना, हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द, मुंह एवं मूत्र में रक्त आना, गुदा से बिना दर्द खून आना, लंबे समय तक मुंह के छाले ठीक नहीं होना, स्तन में गांठ, सूजन या अल्सर, भोजन निगलने में दर्द होना, बच्चेदानी में असमय रक्तस्राव होना, बच्चेदानी में सूजन एवं शरीर के किसी हिस्से में गांठ होना कैंसर का मुख्य लक्षण हैं।

खानपान और दिनचर्या सुधारें : डॉ. भांभू
जिला नोडल कैंसर अधिकारी डॉ. उत्तम भांभू ने बताया कि कैंसर चाहे किसी भी तरह की हो। समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो उसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैै। 2020 तक डीबी अस्पताल में करीब 674 रोगियों की कीमोथेरेपी की गई है। बढ़ रहे आंकड़ों को रोकने के लिए सतर्कता जरूरी है। व्यक्ति को खानपान व दिनचर्या काफी हद तक सुधारनी होगी।

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