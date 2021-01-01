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सड़क का शिलान्यास:खींवासर-जोड़ी के बीच 4.60 करोड़ से 6.3 किमी सड़क बनेगी, आवागमन होगा सुगम

चूरू3 घंटे पहले
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  • उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ व सांसद कस्वा ने किया सड़क का शिलान्यास

खींवासर गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत खींवासर से जोड़ी गांव तक 4.60 करोड़ की लागत से बनने वाली 6.3 किमी सड़क का शिलान्यास उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कस्वां ने किया। राठौड़ ने कहा कि जब भी विकास का नाम आता है, तो भाजपा का नाम जनता की जुबान पर आता है। क्योंकि कांग्रेस के राज में तो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम होता है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी सड़कों से जुड़े है। अब चलकोई तक सड़क बनाने की योजना है। सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि सड़कों को गांवों में लाना वाले पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले ढाई साल में कोई सड़क का काम नहीं किया है।

इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्यौल, संपतसिंह राठौड़, सरपंच ओंकारमल प्रजापत, खींवसिंह, चेतराम सहारण, करणी सिंह राठौड़ आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंभाराम ने की।

इस मौके पर निरानाराम, ईसरराम ढाका, सांवताराम ढाका, पूर्व सरपंच सत्यनारायण, केसराराम ढाका, भंवरलाल ढाका, हनुमान सिंह, गोवर्धन, रामेश्वर स्वामी, सांवर मल माली, बनवारी सैनी, रोहताश सैनी व हरिराम चौहान आदि ने अतिथियों का स्वागत किया।

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