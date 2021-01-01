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निकाय चुनाव:आठों निकायों में अध्यक्ष पद के लिए सभी 22 नामांकन विधि मान्य

चूरू3 घंटे पहले
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  • आज दोपहर 3 बजे तक नामवापसी, 7 को चुनाव

जिले में निकाय चुनाव के तहत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बुधवार को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी कलक्टर सांवर मल वर्मा ने बताया कि संवीक्षा के बाद जिले की आठों निकायों में अध्यक्ष पद के लिए समस्त 22 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र सही पाए गए हैं।

गुरुवार दोपहर 3 बजे तक नामवापसी होगी। 7 फरवरी को अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। नगरपरिषद में सभापति के लिए चार उम्मीदवार हैं। नामांकन पत्राें की संवीक्षा में किसी का पर्चा खारिज नहीं हुअा। रिटर्निंग अधिकारी नरेंद्र चौधरी ने बताया कि कांग्रेस के सिंबल पर नीलाेफर गाैरी का नाम आने पर रहीसन व अर्चना माराेठिया निर्दलीय उम्मीदवार हाे गए हैं। भाजपा से पूजा दाधीच हैं। पालिकाध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए दोनों नामांकन वैध पाए गए।

कांग्रेस की तरफ से अर्चना सारस्वत एवं निर्दलीय प्रत्याशी सुमन देवी बबेरवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षद बाड़ाबंदी में हैं। पालिकाध्यक्ष के लिए जमा किए सभी नामांकन जांच के बाद दुरुस्त मिले हैं। एसडीएम रीना छींपा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए जमा हुए तीनाें नामांकन जांच में सही पाए गए हैं।

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