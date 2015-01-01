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  • Churu With 1360 Government Schools Came Second In Education For The First Time In 2020, 100% Marks In 9 Out Of 44 Points, Due To Continuous Monitoring And Motivation.

अच्छी खबर:1360 सरकारी स्कूलों वाला चूरू शिक्षा में 2020 में पहली बार दूसरे नंबर पर आया, 44 बिंदुओं में से 9 में 100% अंक, कारण-सतत मॉनीटरिंग व मोटिवेशन

चूरू3 घंटे पहले
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  • 2019 में ओवरऑल व सितंबर में तीसरे स्थान पर था चूरू, इस माह जयपुर प्रथम, शिक्षा नगरी कोटा 31वें स्थान पर

1360 सरकारी स्कूलों के बलबूते पर चूरू जिला 2020 में पहली बार शिक्षा की रैकिंग में दूसरे नंबर पर आया है। इससे पहले सितंबर में जिला तीसरे स्थान पर था, जबकि 2019 में ओवरऑल तीसरे नंबर पर रहा। चूरू जिले कोे 196.96 अंक मिले, जबकि पहले स्थान पर रहे जयपुर को 203.34 हासिल हुए है। तीसरे नंबर पर हनुमानगढ़ जिला रहा, जबकि सीकर छठे पर और झुंझुनूं जिला 13वें स्थान पर रहा।

शिक्षानगरी कोटा 31वें, दौसा 32वें एवं प्रतापगढ़ निचले पायदान (33वें नंबर) पर रहा। कुल 44 बिंदुओं के कुल 375 अंक निर्धारित है। कार्यक्रम अधिकारी विजयपाल धुआं ने बताया कि 44 में 9 बिंदुओं पर चूरू को शत-प्रतिशत अंक हासिल हुए, इसका कारण ये है कि सभी 1360 स्कूलों ने निर्धारित मापदंड हासिल किए।

सभी बच्चों के आधार लिंक सहित 5 बड़े कारण जिससे मिला दूसरा स्थान

^समसा एडीपीसी रमेशचंद्र पूनिया का कहना है कि लगातार पीईईओ और संस्था प्रधानों को मोटिवेट और मॉनीटरिंग से चूरू जिला इस सत्र में पहली बार दूसरे नंबर पर आया है। अब जिले को पहले स्थान पर लाने के लिए हर ब्लॉक में दो एसीबीईओ व दो आरपी की एक-एक टीम बना उन्हें 10-10 ग्राम पंचायतें दी गई। अंत में इनकी प्रोग्रेस मैं खुद जांचूंगा।

1. आधार लिंक : 1360 सरकारी स्कूलों के बच्चों के आधार लिंक करवाना, इसके 10 अंक निर्धारित है, चूरू को शत-प्रतिशत अंक मिले। 2. नाकारा सामान का निस्तारण : सरकारी स्कूलों के कमरों में पड़े बेकार सामान का निस्तारण कर कमरे बच्चों के शिक्षण के लिए उपलब्घ करवाना। 3. शाला दर्पण से पेन लिंक : एसडीएमसी और एसएमसी के पेन को शाला दर्पण में अपलोड करवाना। 4. मॉटीवेट : कमजोर स्कूलों को मोटीवेट कर सुधार करवाना, इसी कारण स्माइल में चूरू 22वें से तीसरे नंबर पर आ गया। 5. ज्ञान संपर्क पोर्टल :1360 सरकारी स्कूलों में समुदाय से प्राप्त डोनेशन 50 हजार प्रति स्कूल। कुल 16 करोड़। प्रदेश में सबसे अव्वल। सेकंड नंबर जिले का मात्र 6-7 करोड़ होना।

इन बिंदुओं पर चूरू को 100 फीसदी अंक मिले

  • जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन।
  • सभी 1360 स्कूलों में पानी की उपब्धता।
  • शौचालय मय पानी की सुविधा सहित।
  • पांचवीं तक 30 छात्रों पर एक कक्षाकक्ष, कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा एवं सेक्शन के लिए एक-एक कक्ष होना।
  • 1360 सरकारी स्कूलों का 80जी के तहत पेन कार्ड होना
  • सभी 1360 सरकारी स्कूलों द्वारा 50 हजार से अधिक डोनेशन ज्ञान संपर्क पोर्टल के माध्यम से हासिल करना।
  • सभी स्कूलों की एसएमसी एवं एसडीएमसी का रजिस्ट्रेशन होना।

ब्लॉक रैंकिंग में तारानगर टॉपर, चूरू फिसड‌्डी
शिक्षा में जिले में ब्लॉक की रैंकिंग भी चौंकाने वाली है। चूरू मुख्यालय ब्लॉक रैंकिंग में अंतिम पायदान है। बीदासर 7वें से तीसरे नंबर पर आ गया।

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