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मुआयना:कलेक्टर ने किया नरेगा कार्यों का निरीक्षण, घंटेल में एक भी श्रमिक नहीं मिला

चूरू5 घंटे पहले
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कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने रविवार को जिले के सरदारशहर ब्लॉक के गांव फोगां भरतरी व चूरू ब्लॉक के गांव घंटेल में पूरा काम पूरा दाम योजना के तहत महानरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। घंटेल ग्राम पंचायत में कच्चा जोहड़ खुदाई कार्य पर शाम 4:30 बजे निरीक्षण के लिए पहुंचे कलेक्टर को वहां एक भी श्रमिक नहीं मिला व कार्य भी टास्क के अनुसार किया जाना नहीं पाया गया। कलेक्टर ने संबंधित मेट को ब्लैक लिस्ट करने के आदेश दिए हैं।

साथ ही संबंधित ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने विकास अधिकारी को इस कार्य की जांच कर वास्तविक कार्य का ही भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार सरदारशहर के गांव फोगां भरतरी में तीन महानरेगा कार्यों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक कार्य के मेट के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने बताया कि महानरेगा कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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