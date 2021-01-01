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  • Controversy Over Bringing Of Two Councilors From Barbandi, Stone Pelting On Congress Councilors Of Sardarshahar Municipality In Khatushyamji's Dharamshala

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पॉलिटिकल ड्रामा:बाड़ाबंदी से दो पार्षदों को लाने के लिए हुआ विवाद, खाटूश्यामजी की धर्मशाला में सरदारशहर पालिका के कांग्रेस पार्षदों पर पथराव

चूरू3 घंटे पहले
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खाटूश्यामजी की धर्मशाला में फेंके गए पत्थर। - Dainik Bhaskar
खाटूश्यामजी की धर्मशाला में फेंके गए पत्थर।
  • कांग्रेस पार्षद के बेटे को पिता से नहीं मिलवाने पर विवाद, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप, भाजपा बोली-हमारा कोई लेना-देना नहीं

खाटूश्यामजी के एक धर्मशाला में बुधवार दोपहर कांग्रेस पार्षदों पर पथराव की घटना के बाद एकबारगी अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद सरदारशहर में अलग अलग तरह की चर्चाएं होने लगी। हाईवोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर ऐसी हरकत करवाने का आरोप लगाया।

वहीं खाटूश्यामजी में बाड़ेबंदी में रह रहे पार्षदों ने कांग्रेस के साथ होने का दावा किया। बताया जा रहा है कि बाड़ेबंदी में रखे गए एक कांग्रेस पार्षद व एक निर्दलीय पार्षद से नहीं मिलाए जाने पर कांग्रेस पार्षद के बेटे ने साथ में आए 50 लोगों के साथ मिलकर रिसोर्ट के अंदर पथराव किया। विधायक डॉ. शर्मा के बेटे कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के अनुसार पार्षद शिव भगवान बुधवार सुबह ही अपने भाई की पत्नी का नामांकन वापस लेने के लिए अपने परिवार से वार्ता करने के लिए खाटूश्यामजी से रवाना हो गए थे। वे सरदारशहर पहुंचते इससे पहले ही शिवभगवान सैनी का पुत्र पवन सैनी खाटूश्यामजी पहुंचा और अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की गई। शिवभगवान के सरदारशहर जाने की बात बताने पर भी पवन इसे मानने को तैयार नहीं हुआ और तैश में आकर उसने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो गलत हुआ।

पार्षद शिवभगवान व राजूदेवी को बाड़ाबंदी से लाने गए थे दोनों के बेटे व समर्थक
खाटूश्यामजी के एक रिसोर्ट में सरदारशहर विधायक पं. भंवरलाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस से जीते 29 पार्षद व 3 निर्दलीय पार्षदों की बाड़ेबंदी की हुई है। जानकारी के अनुसार सरदारशहर पालिका में चेयरमैन के लिए वार्ड 13 से जीते शिवभगवान सैनी को चेयरमैन बनाने की दावेदारी जताई गई थी। दूसरी ओर बाड़ेबंदी में उपस्थित सभी पार्षदो ने सर्वसम्मति से वार्ड 7 से जीते पार्षद राजकरण चौधरी के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद चौधरी का कांग्रेस के सिंबल पर चेयरमैन पद के लिए पर्चा दाखिल किया गया।

इधर, शिवभगवान सैनी के भाई की पत्नी डाॅ. मोनिका सैनी ने पालिकाध्यक्ष के लिए हाईब्रिड फॉर्मूले के तहत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में बुधवार को पार्षद शिवभगवान सैनी का बेटा, राजूदेवी के बेटे व समर्थकों के साथ अपने पिता व डॉ. मोनिका सैनी की बहन पार्षद राजूदेवी चौहान को कांग्रेस की बाड़ेबंदी से लाने के लिए खाटूश्यामजी पहुंच गया। रिसोर्ट में प्रवेश नहीं देने पर उन्होंने बाहर से रिसोर्ट के अंदर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव से रिसोर्ट के अंदर पड़ी कई कुर्सियां भी टूट गई। अंदर बैठी वार्ड 12 की पार्षद सुमन देवी सैनी सहित कई पार्षद बाल-बाल बचे।

पार्षद राजूदेवी बोलीं-भाजपा के इशारे पर हुआ पथराव, मेरे बेटे को जबरन लाया गया
चेयरमैन के लिए निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. मोनिका सैनी की बहन वार्ड 15 की पार्षद राजूदेवी ने वीडियो जारी किया कि यहां पर ऐसा माहौल नहीं था। मेरे बेटे को दुकान से जबरन लाया गया है। भाजपा के इशारे पर ये घटना हुई है। चुनाव दो दिन के हैं, ऐसे में सरदारशहर का माहौल खराब नहीं करें। हम कांग्रेस से जीतकर आए हैं और कांग्रेस में ही रहेगे। वार्ड 12 के ताराचंद सैनी ने कहा कि उसकी पत्नी पथराव में बाल बाल बची है। इधर, डॉ. मोनिका सैनी ने कहा कि हमें किसी प्रकार की राजनीति से मतलब नहीं है। शिवभगवानजी को चेयरमैन का दावेदार बताकर चुनाव लड़ाया गया था। उनके जीत जाने के बाद उनकी अनदेखी करना गलत है। परिवार के कहने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। पथराव की घटना से मेरा कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस के चैयरमेन प्रत्याशी राजकरण बोले-10 गाड़ियों में आए 50 लोगों ने किया पथराव
कांग्रेस के चेयरमैन प्रत्याशी राजकरण चौधरी ने बताया कि करीब 10 गाड़ियों में आए 50 लोग बुधवार दोपहर करीब 12 बजे खाटूश्यामजी स्थित रिसोर्ट पहुंचे और आते ही पथराव शुरू कर दिया। यह निंदनीय घटना है। चेयरमैन पद की निर्दलीय प्रत्याशी की बहन पार्षद राजूदेवी ने पुलिस को लिखित में दिया है कि वह अपनी मर्जी से यहां कांग्रेस की बाड़ेबंदी में रुकी हुई हैं।

भाजपा के लोग ऐसा षड्यंत्र रच कर सरदारशहर में गलत अफवाह फैला रहे हैं। कांग्रेस के सभी पार्षद उनके साथ हैं और सभी की सहमति से कांग्रेस का बोर्ड बनाया जाएगा। -पं. भंवरलाल शर्मा, विधायक
भाजपा पर लगाए आरोप बेबुनियाद : नगरमंडल अध्यक्ष

खाटूश्यामजी में हुए पथराव से भाजपा का कोई मतलब नहीं है। ये पार्षद परिवार के विवाद का मामला है। भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। -नारायणचंद माली, नगर मंडल अध्यक्ष, भाजपा

रींगस डीएसपी भी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया
धर्मशाला सावरथिया में सरदारशहर के कांग्रेसी पार्षदों की बाडाबंदी की गई है। बुधवार दोपहर बाडाबंदी से दो पार्षदों को लेने के लिए कुछ लोग पहुंचे तो दोनों पक्षों में पत्थरबाजी व मारपीट हो गई। सूचना पर एसएचओ पूजा पूनिया मौके पर पहुंचीं और समझाइश का प्रयास किया। बाहर से आए लोगों ने दो पार्षद शिव भगवान सैनी व राजूदेवी का अपहरण करके लाने का आरोप लगाया। एसएचओ ने धर्मशाला के अंदर पार्षद राजूदेवी के बयान लिए तो उन्होंने स्वैच्छा से रुके रहने की बात कही। रींगस डीएसपी बनवारी लाल धायल भी मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त जाब्ता लगाकर दोनों गुटों को पाबंद किया।

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