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ज्ञापन:बीपीएल राशन कार्ड में नाम जुड़वाने पर लगी रोक हटाने की मांग

चूरू5 घंटे पहले
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भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीपीएल राशन कार्ड में नाम जुड़वाने पर लगी रोक हटाने की मांग की है। नगर मंडल उपाध्यक्ष कपिल चंदेल, विनोद राठी, सलीम खान आदि की ओर से दिए ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार की ओर से मार्च माह में बीपीएल राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम जुड़वाने पर रोक लगा दी थी, जिसको अभी तक हटाया नहीं।

इस कारण बीपीएल परिवारों को उचित राशन तक नहीं मिल पा रहा है और न राशन कार्ड में नाम जुड़ पा रहा। नए सदस्य के अन्य दस्तावेज बनाने में भी परेशान हो रही है। गर्भवती महिलाओं को आयुष्मान भारत व जन आधार की सुविधा से भी वंचित होना पड़ रहा है। ज्ञापन में बीपीएल राशन कार्ड में नाम जुड़वाने पर लगी रोक हटाने तथा दस्तावेज बनाने में आ रही परेशानियों को दूर करवाने की मांग की गई है।

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