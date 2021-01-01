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पल्स पोलियो अभियान शुरू:बच्चों को पिलाई दवा, आज घर-घर जाएगी टीम

चूरू3 घंटे पहले
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जिले में तीन दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन पांच साल तक के बच्चों को बूथों पर पोलियोरोधी खुराक पिलाई गई। राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र पर बने बूथ पर कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने अपनी नानी नसीम बानो के साथ आए छह माह के नुमान और अन्य बच्चों को खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया।

सीएमएचओ डॉ. मनोज शर्मा ने अभियान के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अस्पताल अधीक्षक डॉ. एचएफ गौरी, आरसीएचओ डॉ. अनिस कुरेशी, डीपीएम संग्रामसिंह, डीपीओ प्रेमशंकर शर्मा, बजरंग हर्षवाल, हेमराज शर्मा, जमील चौहान आदि उपस्थित थे। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने कच्ची बस्ती के बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई।

सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि पल्स पोलियो बूथों पर ओरल पोलियो वेक्सीन पिलाई गई। बूथों पर दवा पिलाने के बाद दो दिन घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। खंड स्तर पर मॉनीटरिंग के लिए प्रभारियों ने निरीक्षण किया। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में पांच वर्ष तक के तीन लाख 45 हजार 217 बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी।

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